Kindertag in Latdorf

Clown Luna treibt mit den Kindern in Latdorf seine Späße.

Latdorf/MZ. - Das hatten sich die Organisatoren eigentlich anders gedacht: Eigentlich sollte am Samstag das 880-jährige Bestehen Latdorfs gefeiert werden, mit einem Umzug zum Auftakt und einem anschließenden Heimatfest auf de Sportplatz.

Schlechte Wetteraussichten

Aber die Wetterprognosen machten alle Pläne zunichte. Zu groß war das Risiko, dass es regnen oder gar gewittern würde. So ganz fiel das Fest dann aber doch nicht aus. „Wir haben bis zuletzt gewartet, haben aber dann die Hüpfburg doch aufgebaut“, sagt Julia Schumann vom Verein „Zukunft Latdorf“.

Der Verein hat schnell reagiert und zum Kindertag alle Register gezogen und das Fest kurzerhand ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt. De Muttis des Vereins haben noch schnell selber ein paar Kuchen gebacken, denn das war eigentlich zum Heimatfest anders geplant. Neben Schminken, Haarsträhnen flechten und einer großen Tombola besuchte Clown Luna aus Ostrau das Kinderfest und nahm die kleinen Besucher mit ihrer Clown-Show auf eine Zauberreise. Gestaunt haben die Jüngsten nicht schlecht über die Riesenseifenblasen, die Clown Luna fabrizierte.

Nick und Tessa hingegen nutzten die große Hüpfburg und rutschten vergnügt hinunter. „Wir wollen mehr für unser Dorf und unsere Einwohner machen“, erläutert Julia Schumann. Dafür hatte sich der Verein gegründet.

Fest wird nachgeholt

Mittlerweile treffen sich die Jüngsten des Ortes einmal in der Woche zum Basteln oder Turnen, weitere regelmäßige Angebote sind in Planung. Am 12. Juni wird es Neuwahlen geben, wo es auch ein Wechsel im Vorstand geben wird, ergänzt Schumann.

Das ursprünglich geplante Fest zum Dorfjubiläum soll indes im September nachgeholt werden.