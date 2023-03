Bernburg/MZ - Ganz fest klammern sich die beiden Äffchen an das Bauchfell ihrer Mutter „Dorata“, als diese auf einem dicken Ast entlang klettert. Ihre Köpfchen sind kaum größer als ein Tischtennisball. Gerade ein paar Stunden ist es da her, dass die beiden Katta-Babys am Mittwoch geboren wurden. „Wir haben schon damit gerechnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.