Zahlreiche Nienburger haben in den vergangenen Tagen geholfen, ihr Schwimmbad für die Saison vorzubereiten. Was es dabei alles zu tun gab.

Nienburg/MZ. - „Ich müsste wirklich mal nachrechnen, wieviel Kilometer Fugen wir in den vergangenen Tagen vom Unkraut befreit haben“, sagte Susann Gerstner am Wochenende im Nienburger Schwimmbad. Die Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Nienburg war begeistert von der riesigen Hilfsbereitschaft so vieler Einwohner. „So sauber und tipptopp, wie die Fußwege jetzt aussehen, hatten wir es wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren nicht mehr“, meinte sie. „Viele Hände − schnelles Ende“, meinte sie lachend.