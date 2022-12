Mit neuem Bernburger Stadtkalender auf Zeitreise in den Konsum

Bernburg/MZ - Wer kennt eigentlich noch den Konsum an der Robert-Koch-Straße? Das fragte sich auch Carl-Heinz Schmidt. Bernburgs bekannter Stadtführer kann sich selbst noch aus Kindertagen an das Geschäft am Ende der Krankenhaussiedlung erinnern. „Dort gab es für die Bergleute immer steuerfreien Schnaps zu kaufen, wenn sie die nötigen Marken dafür hatten“, erzählt Schmidt. Viel faszinierender findet er aber die Hausform. Sie erinnert mich ein bisschen an die Zeit des Art déco. Und darum schaffte es eine Ansicht des alten Konsums, in dem sich heute das Brutzelhaus befindet, auch diesmal in den Bernburger Stadtkalender.

