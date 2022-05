Mit Mini-Erdbeben 6.000 Jahre alten Funden in Baalberge auf der Spur

Mitarbeiter der Uni in Kiel simulieren Erdstöße, um weitere alte Keramikfunde der Baalberger Kultur im Grabhügel des Schneiderbergs am Rande einer Gartensparte zu entdecken.

Wolfgang Rabbel und sein Team von der Uni in Kiel untersucht den Schneiderberg in Baalberge.

Baalberge/MZ - Man nehme ein paar Maßbänder, etliche Kabel und mehrere Seismographen und schon ist das Versuchsfeld auf dem Schneiderberg in Baalberge fertig. Und dann fehlt nur noch eins: der Schlag mit einem Hammer. „Damit erzeugen wir kleine Erdbeben“, sagt Wolfgang Rabbel. Der Professor für Geophysik an der Uni Kiel hat sich für dieses Experiment aus gutem Grund für den Schneiderberg direkt an der Gartensparte am Ortsausgang in Richtung Bernburg ausgesucht.