Mit Gießkanne in die Bernburger Marienkirche

Bernburg/MZ - Es ist im ersten Moment ein seltsamer Anblick: Der Gang in Bernburgs Marienkirche mit einer Gießkanne in der Hand. Doch für Ines Bodach ist das inzwischen gar nichts Ungewöhnliches mehr. Schließlich schaut die Betreiberin des kleinen Geschäfts „Genuss und Kunst“ am Markt 5 regelmäßig nach ihren „Pflegekindern“. Das sind dutzende Pflanzen, die die Bernburger Ende vergangenen Jahres zum Überwintern in die Marienkirche gegeben haben.