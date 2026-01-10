weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Winterdienst in Bernburg: Mit Fahrzeugen und auf Handtour: Mitarbeiter des Betriebshofes sind im Dauereinsatz

Sie können aber nicht überall gleichzeitig sein. Immer wieder einsetzender Schneefall und Wind erschweren die Arbeit.

Von Susanne Schlaikier 10.01.2026, 07:00
Jesse Steinhausen schiebt den Schnee auf der Schenktreppe zur Seite.
Jesse Steinhausen schiebt den Schnee auf der Schenktreppe zur Seite. Fotos: Susanne Schlaikier

Bernburg/MZ. - Tobias Baumgraß hat eine unruhige Nacht hinter sich. Stündlich hat er nach draußen geschaut. Der stellvertretende Leiter des städtischen Betriebshofes in Bernburg wollte sehen, ob es schneit. Aber von dem angekündigten Schnee war erstmal nichts zu sehen.