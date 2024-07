Verhandlung am Amtsgericht Bernburg Mit Drogen in Könnern erwischt: Warum Strafe für 23-Jährigen dennoch recht milde ausfällt

Vor dem Schöffengericht in Bernburg hat sich kürzlich ein 23-Jähriger verantworten müssen. Bei einer Durchsuchung im Regionalexpress am Halt in Könnern waren verschiedene Drogen in seinem Rucksack entdeckt worden.