Für den obligatorischen Fassbieranstich hatte der Ortsbürgermeister extra geübt. Was den Besuchern sonst noch geboten wurde.

Mit Bier, Brezeln und Blasmusik wird in Neugattersleben zünftig gefeiert

Bert Hoffmann (v.li.), Fabian Stocksmeier, Stefan Wunram und Marc Linse-Wall stoßen mit Bier an.

Neugattersleben/MZ. - Lässig und locker sieht es aus, als Patrick Hölscher das Bierfass ansticht. Nach nur wenigen Schlägen fließt das Bier. Es scheint so, als habe er eine gewisse Übung darin. Er habe am Abend zuvor an einem kleineren Fass geübt, gibt der Neugatterslebener Ortsbürgermeister zu. „Da habe ich etwas länger gebraucht.“ Zum ersten Mal veranstaltete der Heimatverein der Feuerwehr ein solches Oktoberfest im bzw. vor dem Gartenlokal „Zum Rettich“. Und das bei schönstem Herbstwetter. Das 20-Liter-Bierfass, das es zur Eröffnung gab, hatten die Mitglieder der befreundeten Feuerwehr aus Steinheid (Thüringen) mitgebracht. Schon vor der offiziellen Eröffnung hatte ein Hähnekrähen stattgefunden.