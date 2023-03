Der Anhaltinische Modellbahnclub verwandelt in Eigenregie sein Vereinsheim in eine moderne Ausstellungsfläche. Wann das Ergebnis zu sehen ist.

Bernburg/MZ - Man könnte die Uhr danach stellen. Jeden Nachmittag um die gleiche Zeit beginnt die zweite Schicht für die Mitglieder des Anhaltinischen Modellbahnclubs (AMC). Nach Feierabend bleibt die Arbeitshose an, denn einer der Vereinsräume ist zur Großbaustelle geworden. „Es ist Ausstellungsraum Nummer 3, die alte Großküche“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Beyer und zeigt noch auf die letzten zwei Fliesenspiegel, die noch an einer Wand kleben und an die Zeit erinnern, in der hier noch Gulasch mit Klößen in den Kochtöpfchen dampften.