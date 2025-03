Gesundheit Miese Luft und mehr Krebsfälle in Bernburg

In Bernburg war in diesem Jahr die Luftqualität oftmals noch deutlich schlechter als in der Umgebung. Daten der Google-Tochter Breezometer zeigen, dass die Ursachen dafür auch in der Stadt selbst zu suchen sind. Wieviele Tote es jährlich wegen hoher Feinstaub-Belastung gibt.