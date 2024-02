Bernburg/MZ. - Bei Deutschen Meisterschaften viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze − das ist die Erfolgsbilanz der vergangenen zehn Jahre allein über 200-Meter-Brustschwimmen. Alle Erfolge von Michael Ritter aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Mehrfach! Nach der Anzahl seiner Siege, Medaillen und Urkunden befragt, muss er passen. „400 Medaillen reichen wahrscheinlich nicht und 600 bis 700 Urkunden werden es schon sein“, schätzt der 33-jährige Bernburger.

Zum Schwimmen ist er eher zufällig gekommen, erinnert sich sein Vater Jochen, der ihn bis heute regelmäßig zu Wettkämpfen begleitet und alles akribisch aufzeichnet. „Der Junge sollte Sport machen“, sagt er. Fußball habe ihm jedoch nicht so zugesagt und als er sich beim Leichtathletiktraining vorstellen wollte, war niemand da. Also seien sie in die Bernburger Schwimmhalle gegangen und beim FSV Nienburg vorstellig geworden, dessen Schwimmabteilung dort trainiert. Trainer Lothar Galonska erkannte sofort das Talent von Michael Ritter und meinte nach der ersten Übungsstunde: „Du kannst wiederkommen.“ Bis heute besteht eine enge Verbindung zwischen Michael Ritter und seinem Trainer. „Lothar Galonska habe ich alles zu verdanken“, sagt er.

Die Erfolge stellten sich schnell ein. Schon beim ersten Wettkampf gab es die erste Urkunde. Doch zur Sportschule wollte er nie. Umso mehr freut es Michael Ritter, wenn er die Profis immer mal wieder schlägt. Vor allem auf seiner Paradedisziplin. „Beim Brustschwimmen brauche ich mich vor den Profis nicht zu verstecken“, sagt er. Auch nicht bei internationalen Wettkämpfen. Nach drei Teilnahmen an Weltmeisterschaften in Kazan (Russland), Budapest (Ungarn) und Gwangju (Südkorea) ging Michael Ritter Ende vergangenen Jahres auch bei den Europameisterschaften der Masters in Funchal (Madeira) an den Start und holte dort zwei Bronzemedaillen über 50 und 100 Meter Brust.

Seine Erfolge bei Landes-, Deutschen und internationalen Meisterschaften kommen nicht von ungefähr. „Ich bin unglaublich ehrgeizig“, sagt Michael Ritter selbst von sich. Fünfmal pro Woche wird trainiert. „Manchmal schwimme ich beim Training 2.800 Meter in 50 Minuten“, sagt der erfolgreiche Athlet, der Anfang des Jahres zum SC Magdeburg gewechselt ist. Darüber hinaus hält er sich mit Joggen und Radfahren fit. In diesem Jahr stehen ein Halbmarathon und ein Marathonlauf bei ihm auf dem Programm. Auch beim Schwimmen habe er seinen Zenit noch nicht überschritten, meint er. „Es gelingt mir immer noch, manche Bestzeiten zu verbessern“, freut er sich.

Die Medaillen- und Urkundensammlung an den Wänden in seinem Zimmer zuhause dürfte sich also noch erweitern. Doch nicht nur seine Erfolge sind dort zu sehen. Auch zahlreiche Promis und erfolgreiche Sportler hat er in seinem Leben bereits kennengelernt. Auf Fotos ist er zum Beispiel gemeinsam mit Franziska van Almsick, Jens Weißflog, Mario Basler, Vitali Klitschko, Sven Hannawald, Peter van den Hogenband oder Thomas Rupprath oder Katinka Hosszú zu sehen.