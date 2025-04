Eine schwerverletzte Frau ist mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Autobahn war an den Unfallstellen mehrere Stunden gesperrt.

Neugattersleben/Plötzkau/MZ/SUS - Gleich mehrere Unfälle haben sich am Nachmittag auf der Autobahn 14 zwischen Neugattersleben und Plötzkau ereignet. Zunächst krachte es kurz nach 14 Uhr nahe Neugattersleben. Wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilt, übersah ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer aus Gumtow (Brandenburg) beim Wechseln der Fahrspur das Fahrzeug eines 64-Jährigen aus Bernburg. Obwohl der Bernburger seinen VW Multivan abbremste, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. „Der Fahrer des Mercedes Sprinter verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelleitplanke und überschlug sich“, teilt Lara Klaproth von der Autobahnpolizei mit.

Im Fahrzeug eingeschlossen

Anschließend kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der 61-jährige Brandenburger wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurden die beiden Fahrer aufgrund ihre Verletzungen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Durch umherfliegende Trümmerteile sei noch ein weiteres Fahrzeug in der Gegenfahrbahn beschädigt worden, heißt es weiter.

Totalschaden an Mercedes Sprinter

Am Mercedes Sprinter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bergung der Fahrzeuge übernahmen ortsansässige Abschleppunternehmen.

Sperrung für zweieinhalb Stunden

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr: Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reparaturarbeiten an der Mittelleitplanke musste die Autobahn etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Zwei weitere Unfälle bei Plötzkau

Lediglich zwei Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall ereigneten sich auf Höhe der Ortslage Plötzkau zwei weitere Verkehrsunfälle: Zuerst habe ein 26-jähriger Autofahrer aus Egeln zu spät bemerkt, dass ein 64-jähriger Autofahrer vor ihm abbremste und fuhr auf dessen Fahrzeug auf, so Lara Klaproth. „Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.“

Beifahrerin schwer verletzt

Aufgrund des vorherigen Verkehrsunfalls kam es auch hier zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Freyburg (Unstrut) erkannte die Unfallstelle, musste jedoch sein Fahrzeug stark abbremsen. Das wiederum bemerkte ein dahinter fahrender 62-Jähriger aus Pressath (Bayern) zu spät und stieß mit dem vorausfahrenden VW zusammen. Daraufhin kollidierte der Audi des 62-jährigen Fahrers mit der Mittelleitplanke. Die 61-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zwei weitere Insassen verletzt

Zwei weitere Insassen des Audi, die auf der Rückbank saßen, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Autobahn in Richtung Schwerin musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.