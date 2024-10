Mehr Geld für das Ehrenamt in Nienburg

Nienburg - Nienburg/MZ. Etliche ehrenamtlich Tätige in Nienburg können sich freuen: Sie bekommen für ihr Engagement künftig mehr Geld. Der Nienburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend eine Erhöhung der Entschädigung ehrenamtlich Tätiger mehrheitlich beschlossen. Diese umfasst einen Anstieg um 20 Prozent.