Zum Bankdrücken im Fitnessstudio „Academy Bernburg“ reisen sogar Sportler aus Österreich an. Welche Spendensumme zusammen mit „Freddy Fresh“ am Mittwoch überreicht werden kann.

Auch Florentine Müller und sieben ihrer männlichen Kollegen vom DRK-Rettungsdienst beteiligten sich am Benefiz-Bankdrücken für das Kinderhospiz Magdeburg im Fitnessstudio „Academy Bernburg“. Weltmeisterin Laura Drescher (links) sicherte die 19-Jährige am Gerät.

Bernburg/MZ. - So manch einem mögen die beiden am Samstagmittag auf der Karlstraße mit Warnblinkanlage stehenden DRK-Rettungswagen aufgefallen sein. Die acht Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren in der „Academy Bernburg“ im Einsatz - nicht etwa wegen eines Notfalls, sondern für einen guten Zweck. In einer gemeinsamen Weihnachtsaktion sammelte das Fitnessstudio gemeinsam mit dem Pizza-Lieferanten „Freddy Fresh“ Geld für das Kinderhospiz Magdeburg - mit überwältigender Resonanz.