Mehr als 1.000 seltene und kuriose Salz- und Pfefferstreuer zur Wiedereröffnung in der Heimatstube in Könnern zu sehen

Mit einer ganz besonderen Ausstellung soll an diesem Samstag die Heimatstube in Könnern nach rund drei Jahren wiedereröffnet werden. Was die Besucher noch erwartet.

Peter Sander hat in der Heimatstube in Könnern eine Sonderschau mit Salz- und Pfefferstreuern vorbereitet.

Könnern/MZ - Sie sind zum Teil kaum größer als ein Daumen, mal groß wie eine Faust, quietschgrün, goldfarben oder einfach schlicht weiß und dürften in jedem Küchenschrank stehen: Salz- und Pfefferstreuer. Mehr als 1.000 Exemplare davon sind nun Teil der neuen Sonderausstellung in der Heimatstube in Könnern, die am Samstag, 3. September, um 14.30 Uhr feierlich wiederöffnet wird. „Wir wollten den Besuchern ein Highlight bieten“, sagt Peter Sander, Vorsitzender des Heimatvereins. Er hatte Kontakt zu einer ehemaligen Könneranerin aufgenommen, die inzwischen in Bayern lebt.