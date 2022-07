Mann schießt am Busbahnhof in Bernburg um sich - Zeugen gesucht

Am Busbahnhof in Bernburg hat ein Mann am Samstagabend um sich geschossen.

Bernburg/MZ - Für Aufregung hat am Samstagabend ein Mann in Bernburg gesorgt, der mit einer Waffe herumgeschossen hat. Nach Angaben der Polizei kam gegen 21.15 Uhr der Notruf, dass ein Mann am Busbahnhof am unteren Karlsplatz mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben soll. Beim Eintreffen der Beamten gaben mehrere Zeugen eine Beschreibung des Täters ab und die Richtung, in die er gegangen war. Der Beschuldigte konnte in der Wilhelmstraße gefasst und ins Polizeirevier gebracht werden. Die Tatwaffe hatte er nicht mehr bei sich. Laut Zeugenaussagen soll er sie zuvor einer Frau gegeben haben, von ihr fehlt jede Spur. Am Tatort wurden mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt. Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei bittet jedoch um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Verbleib der Waffe geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier zu melden. Das ist aucht telefonisch möglich unter: 03471/3790.