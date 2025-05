In der Friedhofstraße 26 in Dessau kam es am Montag zu einem Rohrbruch. Warum sich die Mieter im Stich gelassen fühlen.

Mieter nach Einbruch in Dessau ohne fließend Wasser: Versorgung wird über Tank gesichert, Vorwürfe an DWG

Dessau/MZ. - Mit einem faltbaren Wasserkanister in der Hand verließ Ilona Lemke am Mittwochvormittag ihr Wohnhaus in der Friedhofstraße 26 in Dessau. Sie wollte ihre Haare waschen – und holte sich Wasser aus dem 1.000 Liter umfassenden Wassertank, der von der Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (Deswa) zur Verfügung gestellt wurde. Denn seit Montag kommt kein Tropfen Wasser mehr aus den Leitungen des Hauses.