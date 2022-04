Macher im Ehrenamt: Ein Nienburger greift Schülern und Lehrern unter die Arme

Nienburg/MZ - Es ist ein wuseliger Vormittag auf der Wiese nahe der Grundschule in Nienburg. Kinder mit Spaten und Gießkannen in den Händen stürmen über das Grün, Lehrerinnen schießen Fotos mit ihren Handys. Drei Bäume sollen an diesem Vormittag für die Kinder gepflanzt werden - als eine Art Denkmal für die Abschlussklassen. Mitten im Trubel eilt Sebastian Hermann umher. Der 33-Jährige trägt die Setzlinge zu den ausgebuddelten Löchern, hilft den Kindern beim Umgang mit Spaten und Kanne, hat stets ein offenes Ohr für Fragen. Dass die Aktion an diesem Vormittag überhaupt stattfindet, ist auch dem Nienburger zu verdanken.