weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Zwischen Ernst und Unterhaltung: Linken-Urgestein Gregor Gysi spricht im Bernburger Theater darüber, „Was Politiker nicht sagen“

EIL:
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Zwischen Ernst und Unterhaltung Linken-Urgestein Gregor Gysi spricht im Bernburger Theater darüber, „Was Politiker nicht sagen“

Und sorgt damit zweimal für ein ausverkauftes Haus. Wofür er die Bundesregierung kritisiert und was er anders machen würde.

Von Sophia Möbes 04.11.2025, 10:00
Gregor Gysi plauderte im Theater über Politik und Persönliches.
Gregor Gysi plauderte im Theater über Politik und Persönliches. Sophia Möbes

Bernburg/MZ - Zweimal ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Bernburger Theater, obendrein eine eingeschränkte Anzahl an Parkplätzen wegen der Bauarbeiten zwischen den Rathäusern I und III, und dann noch freie Platzwahl im Hause: Bereits eine Stunde vor Beginn strömten die Gäste hinein, um Gregor Gysi zu erleben.