EIL:
Zwischen Ernst und Unterhaltung Linken-Urgestein Gregor Gysi spricht im Bernburger Theater darüber, „Was Politiker nicht sagen“
Und sorgt damit zweimal für ein ausverkauftes Haus. Wofür er die Bundesregierung kritisiert und was er anders machen würde.
04.11.2025, 10:00
Bernburg/MZ - Zweimal ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Bernburger Theater, obendrein eine eingeschränkte Anzahl an Parkplätzen wegen der Bauarbeiten zwischen den Rathäusern I und III, und dann noch freie Platzwahl im Hause: Bereits eine Stunde vor Beginn strömten die Gäste hinein, um Gregor Gysi zu erleben.