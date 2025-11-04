Und sorgt damit zweimal für ein ausverkauftes Haus. Wofür er die Bundesregierung kritisiert und was er anders machen würde.

Linken-Urgestein Gregor Gysi spricht im Bernburger Theater darüber, „Was Politiker nicht sagen“

Bernburg/MZ - Zweimal ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Bernburger Theater, obendrein eine eingeschränkte Anzahl an Parkplätzen wegen der Bauarbeiten zwischen den Rathäusern I und III, und dann noch freie Platzwahl im Hause: Bereits eine Stunde vor Beginn strömten die Gäste hinein, um Gregor Gysi zu erleben.