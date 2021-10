Lindenstraße in Bernburg ist nur eingeschränkt begehbar

Behinderungen auf dem Boulevard dauern an.

Bernburg/MZ - Die Bauarbeiten auf dem Boulevard scheinen kein Ende zu nehmen. Schon seit Monaten können die Fußgänger nur eingeschränkt die Lindenstraße benutzen, Radfahrer müssen absteigen und ihr Fahrrad schieben. Dort verlegen der Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe und die Stadtwerke Trinkwasser- und Mischwasser- sowie Gas- und Elektroleitungen.

„Die Behinderung für die Bevölkerung ist enorm“, meinte Hartmut Zellmer (CDU), der Vorsitzende des Bauausschusses, in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Nach seinen Beobachtungen verliefen die Arbeiten „vollkommen unkoordiniert“. Er habe teilweise nur zwei Bauarbeiter auf der Baustelle gesehen.

„So kann es nicht weitergehen“

Dezernent Holger Dittrich sieht das ähnlich: „Ich bin auch sauer“, sagte er. „So kann es nicht weitergehen.“ Der ursprüngliche Termin für das Ende der Bauarbeiten auf diesem Abschnitt bis zum Rewe-Markt Anfang November könne auf jeden Fall nicht eingehalten werden, weiß Dittrich schon jetzt und kündigte ein Krisengespräch mit den Verantwortlichen an. Damit ist das Vorhaben aber noch nicht endgültig abgeschlossen. Ein weiterer Abschnitt zwischen Stein- und Auguststraße muss ebenfalls noch angefasst werden. „Das muss aber anders laufen“, betonte Dittrich.

Aber auch wenn die Bauarbeiten schon jetzt nicht planmäßig beendet werden können, so ist Hartmut Zellmer dafür, in der Vorweihnachtszeit eine Pause einzulegen. Schon jetzt würden die Ladenbetreiber in der Lindenstraße unter der monatelangen Beeinträchtigung leiden. Und weil für sie das Weihnachtsgeschäft sehr wichtig sei, sollte man die Bauarbeiten lieber im neuen Jahr fortsetzen.