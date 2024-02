Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/Magdeburg. - Er ist nun wirklich ein dicker Fisch, der den Beamten des Bernburger Drogendezernats am 2. September 2023 an der HEM-Tankstelle in Peißen ins Netz gegangen ist. Seit diesem Tag sitzt der mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft. Wegen des Besitzes und des Handelns mit Betäubungsmitteln, unerlaubten Waffenbesitzes sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss muss sich der 39-jährige gebürtiger Bernburger seit Freitag vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten.