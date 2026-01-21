Der Teilabriss am maroden Gotteshaus in Bernburg wird nun fortgesetzt. Was sich die Stadt Bernburg im Anschluss als Highlight für den Tourismus ausgedacht hat.

Licht an in Waldauer Kirche in Bernburg! So soll die Ruine künftig genutzt werden

Die Abrissarbeiten an der Waldauer Kirche gehen nun weiter.

Bernburg/MZ. - Inzwischen dürften sich die meisten Bernburger an den Anblick gewöhnt haben: die rote Waldauer Kirche ohne Kirchturmspitze. Doch nun gehen die Teilabrissarbeiten in die letzte Phase. „Wir haben die Genehmigung erteilt bekommen, die Kirche in eine gesicherte Ruine umzuwandeln. Jetzt geht es also weiter“, sagt Bernburgs Wirtschaftsdezernent Holger Dittrich. Stein für Stein wird derzeit von den Handwerkern der Firma Scholz aus Halle mit Hilfe eines Krankorbes abgetragen.