Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aderstedt/MZ. - Der Anteil der rund um Bernburg erzeugten regenerativen Energie soll weiter steigen. Mit diesem Ziel vor Augen will die Stadt die Rahmenbedingungen für weitere Investitionen in Windparks und Photovoltaikanlagen verbessern. Bereits konkret in Planung ist das Repowering und die Erweiterung des Windparks am Bullenstedter Brocken, wie der Walkhügel als höchste Erhebung im Altkreis im Volksmund heißt.