Bernburg/MZ - Wenn Uwe Hey durch Bernburg geht, könnte er vermutlich zu jedem Haus oder Sehenswürdigkeit etwas erzählen. Na ja, zumindest zu fast jedem. Etwa, wie die heutige Farbgebung im Inneren des Theaters zustande kam. Oder wie aus der einstigen Ruine der Marienkirche ein richtiges Schmuckstück wurde. Oder wie die Teile der Weltzeituhr im Rathaus I gerettet und wieder neu zusammengesetzt wurden. Diese und viele andere Geschichten kann der Denkmalschutzbeauftragte der Stadt erzählen - ohne, in irgendwelchen Unterlagen nachzuschauen. Er war an der Sanierung unzähliger Gebäude beteiligt. Die Städtebauförderung seit Anfang der 1990er Jahre hat vieles möglich gemacht. Wie viele Gebäude es genau waren, seitdem er vor 32 Jahren in der Stadtverwaltung angefangen hat, hat Uwe Hey nicht gezählt. Und nun wird auch keines mehr hinzukommen, denn am Freitag hat sich der 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet.