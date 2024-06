Der Bernburger Verein Kids und die Party Company wollen einem 18-jährigen, an Leukämie erkrankten Jugendlichen helfen und rufen zum Sommerfest zur großen Typisierungsaktion auf.

Es gab bereits eine Typisierungsaktion fürJanek bei Germania Roßlau. Nun soll es eine weitere in Gerlebogk geben.

Gerlebogk/MZ. - „Es gibt so viele Dinge, bei denen wir Kindern und Jugendlichen helfen können, aber hier, bei der Diagnose Leukämie sind wir fast machtlos“, sagt Anja Priewe vom Bernburger Verein Kids. Sie spricht den aktuellen Fall eines 18-jährigen Dessauers anspricht, der gerade diese Diagnose bekam und nun um sein Leben kämpft.

Dass er die Krankheit übersteht, dabei möchten auch Anja Priewe und alle anderen Mitarbeiter des Bernburger Vereins Kids helfen. Und das ganz konkret. Denn zum Sommerfest am Samstag, 22. Juni, im Strandbad Gerlebogk soll es eine Typisierungsaktion geben, bei der sich jeder bei der Deutschen Stammzellenspenderdatei (DSD) registrieren lassen kann. „Wir hoffen, dass sich vielleicht dabei ein passender Spender für Janek findet“, sagt Priewe.

Zweite Aktion

Es ist bereits die zweite Aktion dieser Art. Schon beim Sommerfest im vergangenen Jahr hatte der Verein die DSD nach Gerlebogk eingeladen. Ebenfalls aus einem traurigen Grund. „Wir hatten ein Baby in einer unserer Wohngruppen, bei dem Leukämie diagnostiziert wurde“, sagt Priewe. Rund 50 Freiwillige hatten sich daraufhin beim zurückliegenden Sommerfest binnen zwei Stunden registrieren lassen, indem sie einen Speicheltest abgaben. „Diesmal wird der Stand sogar sechs Stunden, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, aufgebaut sein“, sagt Priewe.

Unterdessen geht für das kleine Kind aus der Wohngruppe der Kampf weiter, denn bisher habe sich kein passender Spender finden lassen, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins. „Uns ist es wichtig, dass sich so viele wie möglich an der Aktion beteiligen und dabei vielleicht Leben retten können“, sagt sie. Vielleicht auch das des 18-jährigen Janek aus Dessau, der derzeit im Uniklinikum in Kröllwitz behandelt wird. Eine ganze Region ist vom Schicksal des jungen Sportlers betroffen, bereits mehrere Typisierungsaktionen von Fußball- und Handballvereinen hat es für ihn gegeben, um einen genetischen Zwilling zu finden.

Ein Bernburger hat bereits Leben gerettet

So unwahrscheinlich ist das nicht. Erst im Frühjahr wurde bekannt, dass der Bernburger Jonas Souschek einem Mann aus Bayern mit seiner Stammzellenspende das Leben retten konnte. Darauf hofft nun auch Janek, der für die Behandlung seine Ausbildung zum Steuerfachangestellten unterbrechen musste und nur noch ein Ziel hat: wieder gesund zu werden.

Um die DSD zusätzlich finanziell zu unterstützen, sollen beim Sommerfest in Gerlebogk in rund zwei Wochen sämtliche Eintrittsgelder ebenfalls an die Deutsche Stammzellenspenderdatei gespendet werden. „Das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Uwe Wachsmuth von der Party Company, die das Strandbad betreibt. Darum hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Besucher, die sich auch registrieren lassen.