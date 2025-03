In der Nacht hat sich auf der A 14 bei Bernburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie es dazu kommen konnte.

Lasterfahrer nach Crash auf der A 14 bei Bernburg in Fahrerkabine eingesperrt

Bei einem Auffahrunfall wurde ein Lasterfahrer in seiner Fahrerkabine eingeschlossen.

Bernburg/MZ/KT. - Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Retter der Feuerwehr Alsleben und Plötzkau am späten Mittwochabend auf die Autobahn 14 gerufen worden. Wie es aus der Plötzkauer Wehr hieß, sollte laut Notruf eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Doch das habe sich glücklicherweise nicht bestätigt. In Fahrtrichtung Magdeburg war es jedoch gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Aus verkehrstechnischen Gründen musste ein slowakischer Lkw am Kreuz Bernburg bremsen. Ein polnischer Kollege habe dies zu spät bemerkt und fuhr auf. Der Fahrer wurde auf Grund der dadurch entstandenen Deformation seiner Karosse in seinem Fahrerhaus eingeschlossen.

Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei war zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Meter vor dem Ereignisort mit einem Wildunfall beschäftigt. Sie konnten geistiggegenwärtig reagieren. Sie halfen dem unverletzten Fahrer aus seiner misslichen Lage, hieß es aus der Wehr. Er konnte das Fahrzeug über das Seitenfenster verlassen. Eine nachträgliche Untersuchung durch die Sanitäter ergaben keinerlei Verletzungen. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin die Einsatzstelle auszuleuchten, von Trümmerteilen zu beräumen und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. Nachdem alle Arbeiten erledigt waren, wurde in Absprache mit der Polizei der vorausfahrende Laster aufgrund der beschädigten Rückbeleuchtung noch in das Gewerbegebiet nach Hohenerxleben eskortiert.