Taschenlampenführung, Disco aus der Feuerwehr und vieles mehr ist im Museum Schloss Bernburg zu erleben gewesen.

Das sind die Highlights der Museumsnacht in Bernburg gewesen

Viele Besucher kamen zur Museumsnacht und schauten sich die Sonderausstellung zu 170 Feuerwehr Bernburg an, durch die Altersehrenkamerad Klaus Rödling (r.) führte.

Bernburg/MZ. - So einige Highlights sind den Besuchern zur Museumsnacht am Freitagabend in Bernburg geboten worden. Gleich zwei Hüpfburgen begrüßten zur Freude der Kinder schon im Musikschulhof. Zudem wurden dort Glittertattoos angeboten, am Glücksrad, Riesenpuzzle und beim Büchsenwerfen konnten sich die kleinen Gäste versuchen. Auf der anderen Seite, vor dem Osttorhaus, konnten die großen Besucher sich beim SG Neuborna 62 unter Anleitung von Thomas Engst und Sven Engel im Bogenschießen üben und Torsten Sielmon gab kleinen und großen Interessenten Anleitung zum Steine bemalen. Auf dem Museumshof dann vier Feuerwehrfahrzeuge unterschiedlicher Größe und Ausstattung, denn im Museum lief den letzten Tag die Sonderausstellung anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Feuerwehr Bernburg.