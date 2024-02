Kritik am Zustand des Teiches in Biendorf

Biendorf/MZ. - Wenn Kai Labbert momentan den Dorfteich in Biendorf sieht, blutet ihm ein bisschen das Herz: „Der Biendorfer Dorfteich bietet derzeit ein Bild, das vielen Biendorferinnen und Biendorfern weht tut“, schreibt er in einer E-Mail an die MZ. Denn der Teich sei vollkommen zugewuchert. Man müsse sogar mehrmals hinsehen, ob sich überhaupt noch Wasser im Teich befindet. „Wie zum Hohn steht vor dem Teich ein Schild, welches das Betreten einer Eisfläche verbietet!“ Viele Biendorfer hätten auf dem Teich in ihrer Jugend Schlittschuhfahren gelernt, Eishockey gespielt oder badeten sogar.