Komplize von Ebay-Betrüger vor Magdeburger Landgericht freigesprochen

magdeburg/bernburg/MZ - 485 Menschen in ganz Deutschland sind nach Strich und Faden betrogen worden. Sie fielen bei der Internetplattform Ebay auf den Schwindel der auf dem ersten Blick ordnungsgemäß gegründeten Firma Lemounte IT GmbH herein, die ihren Sitz an der Bernburger Thomas-Mann-Straße hatte. Innerhalb von drei Wochen zockten die Kriminellen im Sommer 2018 von den gutgläubigen Käufern rund 350.000 Euro ab.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<