In Bernburg endete ein Strafprozess, in dem Körperverletzung und Bedrohung angeklagt waren.

Bernburg/MZ. - Ursprünglich sollte dieser Prozess vor dem Landgericht in Magdeburg verhandelt werden, denn die erste Anklageschrift der Staatsanwaltschaft lautete schwerer Raub. Die Kammer gab das Verfahren jedoch an das Amtsgericht Bernburg ab, ohne überhaupt in die Beweisaufnahme getreten zu sein. Die Juristen hatten ihre Entscheidung auch sehr zur Verwunderung von Strafrichter André Stelzner vom Schreibtisch aus getroffen. Fast drei Jahre sind nun zwischen der Straftat und der Verhandlung in Saal 119 ins Land gegangen.