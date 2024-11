Modellbahnausstellung in Bernburg

Bernburg/MZ. - Jonas kann sich nicht sattsehen. Schon seit zwei Stunden ist der Siebenjährige mit seinen Großeltern Marlis und Christian Johne in der aktuellen Herbst-Ausstellung des Anhaltinischen Modellbahnclubs (AMC) im Klubhaus der Jugend, hat alle Anlagen schon mehrfach gesehen. Aber immer wieder bleibt er fasziniert vor den kleinen Eisenbahnen stehen. „Ich bin ein Fan davon“, sagt Jonas begeistert. Er habe selber eine kleine Eisenbahn und war schon oft auf solchen Ausstellungen. Schon mehrfach sind seine Großeltern mit ihm bis nach Wiehe in Thüringen gefahren, wo es die größte Modellbahn-Ganzjahresschau der Welt gibt. Am meisten fasziniert Jonas, wie detailgetreu die Anlagen nachgebaut werden. Und auch dass aus manchen Loks Dampf noch oben steigt, gefällt ihm. „Ich finde es schön, dass hier die Kinder und Jugendlichen mitbauen“, sagt Marlis Johne.