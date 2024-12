Weihnachten steht vor der Tür. Welche Geschenke sind in diesem Jahr beliebt? Und wo bekommen Kurzentschlossene heute noch ein schönes Präsent? Die MZ hat nachgefragt.

Klassiker und Neues: Was landet dieses Jahr in Bernburg unterm Weihnachtsbaum?

Bei Thalia in Bernburg verpacken unter anderem Filialleiterin Diana Frost und Tom Ließmann fleißig Geschenke. Besonders beliebt in diesem Jahr: der neue Thriller von Sebastian Fitzek.

Bernburg/MZ - Morgen hat das Warten ein Ende: Es ist Heiligabend. Das heißt, in vielen Haushalten tauschen Eheleute, Familien und Freunde Geschenke aus. Während die meisten Menschen ihre Präsente zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich schon beisammen haben, gibt es Jahr für Jahr auch einige Weihnachtsmänner und -frauen, die ein bisschen später dran sind. Welche Geschenke werden dieses Jahr in Bernburg besonders gern gekauft und können als Inspiration für alle Kurzentschlossenen fungieren? Die MZ hat bei Händlern in der Stadt nachgefragt.