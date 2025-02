Alsleben/MZ. - Lange haben sie in Alsleben still gehalten. Jetzt aber haben sie die Personalnot in der Grundschule in der jüngsten Stadtratssitzung öffentlich gemacht. Denn schon seit Monaten warten sie auf eine Reaktion auf die angespannte personelle Situation aus dem Landesschulamt. Es gebe eine „massive Unterversorgung“ in der Grundschule, sagte der Verbandsgemeindebürgermeister von Saale-Wipper Jan Ochmann (CDU) im Stadtrat. Im September habe die Unterrichtsversorgung bei 55 Prozent gelegen. Und das sei in der jüngsten Vergangenheit der Normalfall gewesen. Nachdem im vergangenen Sommer bereits eine Lehrerin in den Ruhestand gegangen war, kamen in diesem Schuljahr zwischenzeitlich noch zwei Langzeitkranke hinzu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.