Auf eine bewegte Geschichte kann die Kindertagesstätte in Leau zurückblicken. Vor 13 Jahren wurde das Gebäude sogar durch einen Tornado zerstört. Heute sieht alles wieder schick aus. Wie die Kleinen ihren Geburtstag gefeiert haben.

In 30 Jahren gab es in Leau nicht nur „Sonnenschein“

Leau/MZ. - Beim Kulturprogramm anlässlich des 30. Geburtstags der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Leau hatte die eine oder andere Mutti beziehungsweise Omi etwas nah am Wasser gebaut. Da sind schon ein paar Freudentränen geflossen. Der Nachwuchs begeisterte seine Eltern und Großeltern und konnte sich anschließend auf der Hüpfburg austoben oder an der Zaubershow erfreuen.