Darin begibt sich die kleine Mara auf eine ganz besondere Reise. Am Samstag stellt die Autorin ihr Buch in der Thalia-Buchhandlung vor.

Bernburg/MZ. - Wer kennt das nicht? Eigentlich hätte man ja Lust, seinem Gefühl zu folgen. Aber dann entscheidet man sich doch anders, weil es von einem erwartet wird. So ähnlich geht es der kleine Mara in dem Buch „Der Traumweltenbaum“ von Laura Müller. Es ist das neueste Werk der Bernburger Kinderbuchautorin, das kürzlich im Kampenwand Verlag erschienen ist und nach Angaben der Autorin am besten für Kinder der ersten und zweiten Klasse geeignet ist. Illustriert hat es wieder Pumudi Gardyawasam mit zauberhaften Bildern.