Kinder nach Diebstahl an Bernburger Grundschule wütend

Die Schüler des Horts der Franz-Mehring-Grundschule in Bernburg ergreifen selbstbewusst Initiative, nachdem dreiste Diebe dort Sonnensegel, Wasserfass und -schlauch geklaut haben. Die Kinder sagen Nein zum Diebstahl!

Bernburg/MZ - Dreiste Diebe haben auf dem Hof der Franz-Mehring-Grundschule in Bernburg ihr Unwesen getrieben. Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch haben sie ein 5 x 5 Meter großes, orangefarbenes Sonnensegel, das über dem Sandkasten gespannt war, mitgehen lassen. Dazu ein grünes Regenfass und einen grünen Wasserschlauch. Am zweiten, kleineren Sonnensegel entwendeten sie die Aufhängungen und brachen auf der Suche nach weiterer Beute die Spieltruhen auf dem Hof auf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2.500 Euro.

Wütend, traurig und enttäuscht

Vor allem die Kinder des Horts sind traurig und wütend. Sie können jetzt ab dem Mittag nicht mehr im Sandkasten spielen, da die Sonne ungeschützt auf die Spielfläche scheint. Die 11-jährige Lara ist sauer: „Wir haben mit dem Wasser aus dem Fass im Buddelkasten immer einen kleinen Pool gebaut. Wir konnten darin unsere Füße abkühlen.“ Mit ihren Freundinnen Nele (7), Anna (11), Greta (10), Leonie (9) und Lia (9) hat sie sich Gedanken darüber gemacht, wie sie auf ihre Situation aufmerksam machen können. „Wir haben gefragt, ob wir Plakate schreiben können.“ Hortleiterin Jacqueline Krätschmann, die den Diebstahl der Polizei meldete, gab ihre Erlaubnis und ermutigte die Kinder, sich für ihre Schule einzusetzen. Das entspricht auch dem Ferienprogramm des Horts. Die Kinder sollen lernen, sich zur Wehr zu setzen und Nein zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder sie sich unwohl fühlen. Der Präventionskurs hat die Schüler selbstbewusster gemacht. Jacqueline Krätschmann ist stolz auf die Initiative der Kinder.

Wir haben gefragt, ob wir Plakate schreiben können. Lara, Schülerin an der Grundschule

Zusammen mit einer Erzieherin sind die Mädchen auch zu den Anwohnern gegangen, die in der Nachbarschaft der Schule wohnen. „Leider hat niemand etwas gesehen“, erzählt Leonie. „Aber sie wollen jetzt noch besser aufpassen.“ Die Kinder haben auch Passanten befragt, bemerkt hat aber niemand etwas.

Sonnensegel ist Maßanfertigung

Engagierte Eltern haben schon ausgeholfen, ein neues Fass und einen Schlauch organisiert. Aber das Sonnensegel, erzählt die Hortleiterin, lässt sich nicht sofort ersetzen. Auch wenn der finanzielle Schaden durch die Versicherung gedeckt ist, wird ein neues erst in ein einigen Monaten geliefert. Denn das Segel muss maßgefertigt werden. „Es muss robust sein und die UV-Strahlen abhalten“, sagt Jacqueline Krätschmann. Bis dahin ist der Sommer vorbei und das Spielen im Sand auch während der Schulzeit in den Hofpausen nicht mehr möglich.

Es ist richtig gemein, uns Kindern etwas wegzunehmen. Lara

Auf die zehn Plakate haben die Kinder unter anderem „Geben Sie unser Sonnensegel zurück“, „Wir brauchen das Fass für unsere Pflanzen“ und „Wir bitten um Hilfe“ geschrieben. Entlang der Hohen Straße haben sie die Poster an der Hofmauer befestigt − und hoffen, dass die Diebe ein schlechtes Gewissen bekommen. „Zu stehlen, ist schlimm. Es ist richtig gemein, uns Kindern etwas wegzunehmen“, sagt Lara. Vielleicht kommen Segel, Fass und Schlauch vor dem Ferienende zurück, damit die Schüler auch wieder im Sand spielen können.