Kinder können sich in Bernburg auf 16 Hüpfburgen austoben

Pobzig/Bernburg/MZ - Sie haben während der Corona-Pandemie besonders gelitten, hatten kaum Einkünfte. Zu ihnen gehören neben den Schauspielern, Musikern oder Gastwirten auch die Schausteller. „Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren nur drei Veranstaltungen in Bernburg, als wir auch noch bestohlen worden sind, in Staßfurt und in Schönebeck. Wir mussten praktisch von der Hand in den Mund leben, haben unsere Ersparnisse so gut wie aufgebraucht“, erzählt Jorge Franke, dessen Familie bereits in der siebenten Generation in dieser Branche tätig ist und ihren Stützpunkt in Pobzig hat. Die Standmiete auf dem flachen Land ist weitaus günstiger als am Rande einer Großstadt.

Der 27-jährige Vater dreier Kinder fiebert nun der Premiere im Jahr 2022 entgegen. Am Montag beginnt er mit Inhaber Jerome Franke und zwei weiteren Kollegen den Aufbau des „Junglelands“ auf der Freifläche gegenüber von „Mc Donalds“ in der Bernburger Ernest Solvay-Straße.

Am 8. April, 14 Uhr, öffnet der kleine Vergnügungspark für Jung und Alt seine Pforten. Bis zum 1. Mai kommen dort Familien aus Bernburg und der Umgebung auf ihre Kosten und können angenehme Stunden verbringen. „Die Kinder werden auf alle Fälle ihren Spaß haben und haben die Möglichkeit, sich auf 16 verschiedenen Hüpfburgen auszutoben. Wir haben auch einige neue Attraktionen im Programm“, erzählt der gebürtige Magdeburger.

Dazu gehört auch eine riesige 14 Meter hohe Dschungelrutsche. Die Besucher können auf einem mit Luft gefüllten Bullen Rodeo reiten. Auch der Hindernis-Parcours und das Kiddy Race wird dem Nachwuchs jede Menge Spaß bereiten. Für das leibliche Wohl ist an einem Imbissstand außerdem gesorgt. Im Angebot sind unter anderem Bratwurst, ein Kids-Menü mit Pommes und Nuggets, Slush-Eis und natürlich Getränke.

Jorge Franke hofft, dass die Menschen nach den vielen durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen wieder Lust am Leben haben und sich aus ihren eigenen vier Wänden heraus trauen. „Wir wünschen uns schon, dass die Menschen unser Angebot nutzen. Spaß und Abwechslung finden die Kinder auf alle Fälle in unserem Jungleland“, ist sich der Schausteller sicher.

Bis Mitte des Jahres steht der Tournee-Plan des kleinen Unternehmens. Nach dem Start in Bernburg wird das Jungleland vom 6. bis 22. Mai in Staßfurt gastieren. Vom 27. Mai bis 19. Juni ist Schausteller Jerome Franke mit seinem Bruder Jorge mit den 16 Hüpfburgen in Bad Belzig präsent.

Das Jungleland in Bernburg ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr geöffnet.