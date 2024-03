Das Bernburger „Duett WeZett“ führte in der Kita „Kleine Stifte“ in der Heinrich-Rau-Straße ein Mitmach-Theaterstück auf. Welcher tiefere Sinn hinter der Aufführung stand.

„Seppel will zur Waldolympiade“ hieß das Stück, mit dem das „Duett WeZett“ die Kinder in der Kita „Kleine Stifte“ begeisterte.

Bernburg/MZ. - Die kleine Fiona stand immer wieder auf und spazierte zu den beiden Akteuren vorn auf der Bühne. Am liebsten hätte sie direkt bei Simone und Volker Zappe mitgetanzt und gesungen.

Die Kinder der Kita „Kleine Stifte“ in der Heinrich-Rau-Straße 4 in Bernburg waren begeistert vom „Duett WeZett“. Die beiden Darsteller waren am Dienstag in die Einrichtung der Stiftung evangelische Jugendhilfe gekommen, um ihr Stück „Seppel will zur Waldolympiade“ aufzuführen.

„Wir möchten die Kinder mit der Aufführung zu Bewegung und gesunder Ernährung animieren“, erklärt Simone Zappe. „Natürlich auf spielerische Art und Weise und mit ganz viel Spaß“, ergänzt sie.

Schwerhöriger Seppel und Jäger „Grünhut“

Und Spaß hatten die Kinder jede Menge. Gespannt verfolgten sie die Abenteuer vom schwerhörigen Seppel, der immer wieder etwas falsch verstand, und vom Jäger „Grünhut“. Seppel möchte nicht nur an der Waldolympiade teilnehmen, sondern sie auch gewinnen. Deshalb war er ständig in Bewegung, um sich fit zu halten. Nicht nur der Jäger wurde eingeladen mit zu trainieren und sich an den Tänzen und Liedern zu beteiligen, sondern auch die Kinder, die begeistert mitmachten.

Darüber hinaus hatte Seppel auch einen Rucksack mit, denn er war auf dem Weg zum Großvater, um ihm etwas Gesundes zu essen zu bringen. Ein Apfel, eine Birne und eine leckere Milchspeise waren darin.

Unternehmen sponsert Theaterauftritte

Hintergrund des Auftritts war eine Kooperation zwischen der Firma Bergmann's Menü- & Partyservice aus Löbnitz und dem „Duett WeZett“. Boris Bergmann hatte Kontakt zu den beiden Künstlern aufgenommen und gefragt, ob sie in den Kindertagesstätten, die von seinem Unternehmen mit Essen beliefert werden, ein Stück zu den Themen Bewegung und gesunde Ernährung aufführen können. Die Theaterauftritte sind für die Kitas kostenfrei.

„Wir waren mit unserem Stück schon in Aschersleben, Güsten, Halle und Dessau, im Raum Köthen und bis nach Bitterfeld/Wolfen und Jessen“, sagt Volker Zappe. Überall seien sie auf leuchtende Kinderaugen gestoßen.

So auch gestern in der Kita „Kleine Stifte“. „Als ich von der Möglichkeit erfahren habe, dass das Stück aufgeführt werden kann und es für uns kostenlos ist, habe ich sofort zum Telefon gegriffen und einen Termin vereinbart“, sagt Kita-Leiterin Kirsten Schmidt.

Sprachförderung ist wichtig

„Das Theaterstück dient auch der Sprachförderung und das ist in unserer Kita sehr wichtig“, meint Kirsten Schmidt. „Wir haben 113 Kinder aus 16 Nationen. Der Anteil ausländischer Mädchen und Jungen beträgt zirka 50 Prozent. Unsere Kita befindet sich in einem Stadtviertel, das als sozialer Brennpunkt bezeichnet werden kann.“

„Die Kinder lernen allerdings schnell die deutsche Sprache“, meint Katrin Kutzner, die stellvertretende Kita-Leiterin. Trotzdem gehe in der Einrichtung zum besseren Verständnis viel über Bilder und Piktogramme. Das betrifft auch den Speiseplan. Mit Bildern wird erklärt, ob ein Mittagessen vegetarisch ist oder Hühnchen- oder Schweinefleisch enthalten ist. Die Eltern können direkt vor Ort oder per App wählen, welches Essen für ihre Kinder gewünscht wird. „Unser Essenlieferant, die Firma Bergmann, hält jeden Tag Alternativen parat“, sagt Kirsten Schmidt. „Wir arbeiten seit Jahren mit dem Unternehmen und sind sehr zufrieden. Dass die Firma nun noch das Theaterstück über Bewegung und gesunde Ernährung gesponsert hat, ist um so schöner.“