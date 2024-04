Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Kiffen in der Schloßgartenstraße - verboten. Sich im Stadtpark „Alte Bibel“ ein Tütchen anzünden - ebenfalls nicht erlaubt. Seit dem 1. April darf in Deutschland zwar legal gekifft werden. Allerdings ist der Cannabis-Konsum nicht überall in der Öffentlichkeit erlaubt, denn das Cannabisgesetz sieht im Sinne des Jugendschutzes Beschränkungen vor. Vor allem in der Nähe von Kitas, Schulen, Spielplätzen und Sportstätten sowie von 7 bis 20 Uhr in Fußgängerzonen ist das Kiffen in einem 100-Meter-Radius eigentlich nicht erlaubt.