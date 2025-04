Ein Fördermittelantrag für das „Coffey to Stay“ ließ im vergangenen Dezember die Wellen hochschlagen.

Bernburg/MZ. - Die Bernburger Stadtverwaltung hat auf Drängen der CDU-Stadtratsfraktion intern überprüft, ob die Richtlinie zur Förderung von Selbsthilfegruppen, Verbänden, Vereinen und Gesellschaften im sozialen Bereich in den Jahren 2023 und 2024 korrekt angewandt worden ist. Hintergrund des Prüfauftrags war ein Vorkommnis im Dezember vergangenen Jahres, als ein Förderantrag für das „Coffee to stay“ nicht so bearbeitet wurde wie vorgeschrieben (die MZ berichtete).