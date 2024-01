Natur Kein Frischwasser für Saale-Altarm

Spontanes Vorhaben an Angler-Gewässer zwischen Plötzkau und Großwirschleben scheitert vorerst an Richtlinien und Verordnungen. Warum die Projektinitiatoren Kritik am Umweltamt des Salzlandkreises üben und 25.000 Euro jetzt an die Stadt Bernburg gehen.