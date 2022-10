Kathrin Schröder bietet ersten Yogakurs für Senioren in Bernburg an

Kathrin Schröder bietet ab kommender Woche Yogakurse für Senioren in Bernburg an.

Bernburg/MZ - Yoga auf dem Stuhl - was im ersten Moment komisch klingt, bringt Kathrin Schröder nur zum Schulterzucken und zwei Worten: „Geht super!“ Denn wer glaubt, dass diese körperlichen Übungen nur etwas für junge, gelenkige Menschen sind, dem möchte die 44-jährige Yogalehrerin aus Bernburg das Gegenteil beweisen. „Man kann viele Übungen sehr gut von einem Stuhl aus machen“, erzählt die Yogalehrerin, die an diesem Dienstag ihren ersten Kurs im Fitnessstudio „Sportplatz“ an der Steinstraße geben wird.