Kater Willys wilde Reise von Wülknitz nach Könnern

Könnern/MZ - Entspannt liegt Willy auf der Stufe einer massiven Holztreppe und lässt die Tatze nach unten baumeln. So, als wäre das schon immer sein Lieblingsplatz gewesen. Dabei dürften dem abenteuerlustigen Kater die Strapazen der vergangenen Wochen noch in den Knochen stecken. Denn bislang ist es ein großes Rätsel, wie er von seinem einstigen Zuhause in Wülknitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) plötzlich im 15 Kilometer entfernten Könnern auftauchte und auf einmal hungrig vor der Tür der Lochmanns saß.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<