Im einstigen Raubrittergut in Trebnitz befand sich von 1958 bis zum Jahr 2000 ein Altenheim. Geleitet wurde es viele Jahre von Christa Kalbitz. Sie berichtet nun von ihren unglaublichen Erlebnissen.

Christa Kalbitz leitete mehr als 20 Jahre das Seniorenheim im Schloss Trebnitz.

Trebnitz/MZ. - Das letzte Mal hat Christa Kalbitz im vergangenen Jahr ihren Kopf über das Metalltor gestreckt. Und schon da blutete ihr beim Anblick vom Zustand des mehr als 400 Jahre alten Schlosses in Trebnitz das Herz.