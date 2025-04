Belleben/MZ. - Die Menschen werden immer älter, verlieren auch ab und an ihren Partner. Dann ziehen sich die meisten Seniorinnen oder Senioren in ihre eigenen vier Wände zurück und vereinsamen. In manchen Orten finden sich engagierte Bürgerinnen oder Bürger, die dagegen erfolgreich ankämpfen. „Was Karla Weise in unserem Ort als Vorsitzende des Seniorenrates leistet, ist beispielhaft. Sie hält die ältere Generation zusammen“, gab Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller noch ein besonderes Lob als nachträgliches Geschenk zum 70. Geburtstag der Vorsitzenden des Seniorenclubs mit.

