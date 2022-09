Kampf gegen Burnout Tanja Kirmse erfüllt sich an der Wilhelmstraße in Bernburg Lebenstraum mit einzigartiger Praxis

Die 31-jährige Tanja Kirmse wird im Herbst an der Wilhelmstraße in Bernburg ihre neuen Praxisräume eröffnen. Die richten sich besonders an Menschen, die kurz vor dem Burnout stehen. Was die Therapeutin konkret vorhat.