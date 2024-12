Kabarettarchiv zieht vorübergehend vom Schloss Bernburg in den ehemaligen Betriebshof

Bernburg/MZ. - Umzugsvorbereitungen sind nie einfach. So war es sicher auch wenige Wochen vor Weihnachten, als die Bernburger Sammlung des Deutschen Kabarettarchivs (DKA) aus dem Christiansbau des Bernburger Schlosses zusammengepackt und auf Lkws verladen werden musste. Hagen Bullwan, der Projektbeauftragte des Deutschen Kabarettarchivs, hatte alle Hände voll zu tun. Für längere Zeit werden nämlich die gesammelten Bücher, Plakate, Fotos, Schallplatten usw. auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Stadt an der Thomas-Müntzer-Straße untergebracht. Doch nicht alles wurde mitgenommen - einiges wurde auch aussortiert. So, wie man das privat bei Umzügen auch macht.