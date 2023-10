Die JSG Bebitz/Könnern/Alsleben hat kürzlich in Trebitz einen Fußball-Projekttag für Grundschüler veranstaltet. Warum davon sowohl die Schule als auch der Verein profitieren können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Trebitz/MZ - Normalerweise herrscht auf der Sportanlage in Trebitz an Werktagen gähnende Leere. Doch diesmal standen sechs Minitore auf dem Platz, steckten Slalomstangen im Boden und lagen Hütchen sowie Bälle auf dem Rasen. Die JSG Bebitz/Könnern/Alsleben hatte die Kinder der ersten und zweiten Klassen der Grundschule Könnern, die für ein Jahr in die ehemalige Dorfschule nach Trebitz umgezogen sind, zu einem Fußball-Projekttag eingeladen. Fast 100 Grundschüler machten mit.