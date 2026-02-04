weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  Arbeitsmarkt: Jeder zehnte Jugendliche im Salzlandkreis ohne Job - das wird nun dagegen unternommen

Agentur für Arbeit schlägt Alarm: Immer mehr junge Menschen im Kreis von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind die Gründe und mit dieser Offensive soll Problem gelöst werden.

Von Katharina Thormann 04.02.2026, 10:02
Anja Huth von der Agentur für Arbeit - aktuell läuft eine Offensive gegen die Jugendarbeitslosigkeit im Salzlandkreis.
Anja Huth von der Agentur für Arbeit - aktuell läuft eine Offensive gegen die Jugendarbeitslosigkeit im Salzlandkreis. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Für einige dürfte es eine schockierende Zahl sein: Drei von vier Jugendliche aus dem Salzlandkreis ohne Job haben auch keine abgeschlossene Ausbildung – und können dementsprechend auch nur sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die Anja Huth, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West, nun vorgelegt hat.